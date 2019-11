Secondo Repubblica , la procura di Nuovo ha chiesto di archiviare le indagini perché «non sono emersi elementi tali da suffragare il racconto fornito dalla deputata», mentre gli avvocati di Lapia sostengono che i magistrati abbiano ignorato «prove documentali come i certificati medici e alcune testimonianze». Non è ancora chiaro quando il giudice si esprimerà sulla richiesta della procura.

La procura di Nuoro ha chiesto di archiviare l’indagine sulla presunta aggressione alla deputata Maria Lapia, eletta nel 2018 col Movimento 5 Stelle. Del caso di Lapia si parlò parecchio nel dicembre del 2018 : Lapia raccontò ai giornali di essere stata picchiata da un uomo all’uscita da un supermercato di Nuoro, riportando diverse ferite. In seguito però la deputata ha più volte cambiato versione sull’aggressione e numerosi testimoni hanno detto che le cose si svolsero in maniera diversa, alcuni smentendo del tutto che sia avvenuta un’aggressione.

