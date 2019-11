La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trent’anni di carcere per omicidio a Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, il bambino di 8 anni ucciso nel 2014 in provincia di Ragusa. Del caso Stival si occuparono per settimane tutti i giornali nazionali. Panarello era stata condannata in primo grado nel 2016, e in secondo grado nel 2018. In questi anni si è sempre detta innocente. Panarello si trova già in carcere a Torino.