Dall’inizio del 2019 in Congo quasi 5000 persone sono morte di morbillo, hanno detto le autorità del paese. In tutto ci sono stati circa 250.000 casi di presunto contagio, in quella che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la più grave epidemia del mondo. A settembre, per provare a fermare l’epidemia, era stato avviato un enorme programma di vaccinazione dei bambini del paese: più di 800mila bambini avrebbero dovuto ricevere il vaccino per il morbillo, ma l’inadeguatezza delle strutture mediche nel paese ha fatto sì che fino ad ora meno di metà di loro sia stata vaccinata. Quasi tutti i morti per via dell’epidemia sono bambini.