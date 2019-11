Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai Uno ci sarà una serata dedicata ai 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (sarà attivata anche una raccolta fondi destinata al sostegno del progetto dell’Istituto dei tumori e dei trapianti). E poi: due fiction, una della Rai e una di Mediaset; Atlantide, dove si parlerà di guerra del Vietnam; la replica di X Factor e L’assedio, il nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Rai Uno

21.30 – Una serata di stelle per il Bambino Gesù

Serata dedicata ai 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, raccontato attraverso le esperienze e le storie di chi ha frequentato questa struttura. Sarà attivata anche una raccolta fondi destinata al sostegno del progetto dell’Istituto dei tumori e dei trapianti.

“Essere bambini è un diritto di tutti i bambini”

La #Rai per la Giornata internazionale dei diritti dell'#infanzia e dell'adolescenza.

La programmazione dedicata ➡ https://t.co/7XKgZl16bc#WorldChildrensDay #20novembre pic.twitter.com/j50QOeGggu — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 19, 2019

Rai Due

21.20 – Volevo fare la Rockstar

Una serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Roberto Straccia ucciso per uno scambio di persona? Nuovi documenti e testimonianze inedite. Questa sera alle 21:20 #Rai3 #chilhavisto → https://t.co/je3rA6BLrU pic.twitter.com/c3ffftBMmw — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 20, 2019

Rete 4

21.25 – Lo specialista

Film del 1994 con Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods. Stallone fa un ex agente della CIA esperto di esplosivi che viene ingaggiato da Stone per vendicarsi dell’uccisione dei suoi genitori, ma in realtà è tutta una trappola, e un sacco di cose vanno storte.

Canale 5

21.20 – Oltre la soglia

Nuova fiction di Mediaset con protagonista Gabriella Pession che interpreta la dottoressa Tosca Navarro, primaria di un reparto di psichiatria, specializzato nella cura di giovani problematici, a sua volta affetta da una forma di schizofrenia paranoide.

Italia Uno

21.15 – Iron Man

Il primo dei film sul famoso personaggio dei fumetti Marvel, con Robert Downey Jr che interpreta Tony Stark.

La7

21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori. La puntata di stasera sarà dedicata alla guerra del Vietnam.

Tv8

21.30 – X Factor

Replica della puntata live di X Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Da quanti mesi sta piovendo? pic.twitter.com/KAWOqAQhU9 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 19, 2019

Nove

21.25 – L’assedio

Quarta puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Rai Movie

21.10 – In Her Shoes. Se fossi lei

Un comedy-drama (tradotto: fa ridere, ma poi ci sono momenti anche seri e tristi) tratto da un omonimo romanzo di Jennifer Weiner. Le protagoniste sono Cameron Diaz, Toni Collette e Shirley MacLaine. Diaz e Colette interpretano due sorelle che non potrebbero essere più diverse (o almeno così sembra).

Iris

21.10 – L’amore è eterno finché dura

Commedia italiana di e con Carlo Verdone, uscita nel 2004. Verdone interpreta un ottico cinquantenne che cerca di rifarsi una vita dopo essere stato lasciato dalla moglie, passando attraverso varie relazioni.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Affairs of State. Intrighi di stato