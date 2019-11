Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva della domenica non offre moltissimo: su Iris danno Il discorso del Re, l’unico film notevole fra quelli trasmessi stasera in chiaro, mentre sui canali più tradizionali abbiamo una nuova fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello (Rai 1), la solita puntata delle Iene (Italia 1), il terzo film della saga di Jason Bourne (Rete 4) e una vecchia puntata di Un giorno in pretura sulla morte di Stefano Cucchi (Rai 3).

Rai 1

21.25 – Pezzi unici

Prima puntata di una nuova fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Castellitto interpreta un artigiano e padre di un artigiano-insegnante che dopo l’inaspettata morte del figlio eredita alcuni suoi allievi di una scuola professionale, ognuno coi suoi problemi.

Vanni accoglie nella sua bottega 5 ragazzi provenienti dalla casa-famiglia dove lavorava Lorenzo, il figlio morto. Mentre i giovani imparano dal maestro, l'uomo cerca di conoscerli meglio e di risalire alla verità sul figlio.#PezziUnici STASERA #17novembre 21.25 #Rai1 pic.twitter.com/qKdnEGwBtB — Rai1 (@RaiUno) November 17, 2019

Rai 2

21.00 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Michel Platini, Raffella Carrà, Antonio Albanese, Francesco Guccini e la cantante Lous and the Yakuza (unico ospite under 50).

Rai 3

20.30 – Un giorno in pretura

Lo storico programma di cronaca giudiziaria racconta il processo per la morte di Stefano Cucchi, che pochi giorni fa ha prodotto le prime condanne.

A 10 anni di distanza dalla morte di #StefanoCucchi. L'ultimo processo su questa travagliata storia. Questa sera #UnGiornoinPretura alle 20:30 su @RaiTre pic.twitter.com/oIwyRbajkW — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) November 17, 2019

Rete 4

21.27 – The Bourne Ultimatum

Terzo film della saga d’azione con protagonista Matt Damon, uscito nel 2007 e da allora ritrasmesso parecchie volte in tv.

Canale 5

21.22 – Monteperdido

Secondo episodio della prima stagione di una serie tv spagnola la cui attrice protagonista è la stessa di Il Segreto. “È rimasta nel cuore di tutti gli italiani”, scrive Sorrisi e Canzoni. “Anche perché quando è protagonista di una fiction riesce sempre a farci emozionare”. Vedete un po’ voi.

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band.

STASERA A LE IENE

La nuova inchiesta di @gaetanopecoraro e Riccardo Spagnoli ha già fatto il giro del mondo. Non perdetevi le nuove clamorose scoperte di abusi dentro le mura vaticane!https://t.co/nvDkRJDs6I — Le Iene (@redazioneiene) November 17, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

TV8

21.30 – Gran Premio di Formula 1 del Brasile

TV8 trasmette in leggera differita il penultimo Gran Premio della stagione che si corre all’autodromo José Carlos Pace di San Paolo.

Rai Movie

21.10 – Qualcosa di nuovo

Il penultimo film di Cristina Comencini, uscito nel 2016 e con protagoniste Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi, che interpretano due donne che condividono una relazione con un ragazzo 19enne.

Iris

21.00 – Il discorso del Re

Film biografico sul re britannico George VI (e la sua balbuzie) che vinse i premi principali agli Oscar del 2011: miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista a Colin Firth. Qui raccontammo cosa c’è di vero e cosa no nella trama del film.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Outing – Fidanzati per sbaglio

Sky Cinema Action, 21.00: A 30 secondi dalla fine

Sky Cinema Drama, 21.00: La Mappa del mondo

Oppure