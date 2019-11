Oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato per uno sciopero della redazione

Oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato e domani, domenica, non uscirà il giornale di carta a causa dello sciopero indetto dal Comitato di Redazione del quotidiano. I giornalisti scioperano per «i numerosi problemi di stampa e distribuzione del quotidiano registrati nei mesi scorsi, in particolare nelle redazioni del Sud». Lo sciopero era stato annunciato, poi sospeso e nuovamente proclamato in seguito al ritardo nella distribuzione in alcune edicole di Bologna avvenuto ieri, nel giorno in cui il giornale apriva con la notizia della manifestazione contro Matteo Salvini in città.

Lo sciopero è anche «una forma di protesta organizzata per esprimere solidarietà al personale poligrafico del Gruppo Gedi che, sempre sabato, si astiene dal lavoro per contestare i pesanti tagli decisi dall’azienda». Il sito verrà nuovamente aggiornato a partire dalle 7 di domenica.