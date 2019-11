Roger Stone, ex consigliere di Trump, è stato condannato nel processo sulle interferenze russe nella politica statunitense

Roger Stone, consulente politico statunitense di lunghissimo corso ed ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tutti i sette capi di accusa di cui era accusato nell’ambito dell’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze russe nella politica statunitense. Stone, che ha 67 anni ed era stato arrestato lo scorso gennaio, è stato condannato tra le altre cose per intralcio alla giustizia, per falsa testimonianza e per aver fatto da tramite tra il comitato elettorale di Trump, gli hacker russi e Wikileaks. La decisione è stata presa da un tribunale federale a Washington DC. La pena si conoscerà in seguito.