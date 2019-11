La compagnia aerea australiana Qantas ha completato un volo di prova di 19 ore tra Londra e Sydney

La compagnia aerea australiana Qantas ha completato un volo di prova di 19 ore e 19 minuti tra Londra e Sydney, con un aereo Boeing 787-9 Dreamliner che trasportava solo 40 persone, tra passeggeri, piloti e personale di bordo. Si è trattato di un esperimento della tratta commerciale più lunga di sempre. Il Boeing 787-9 Dreamliner era decollato giovedì mattina dal Regno Unito, ora locale, ed è poi atterrato a Sydney venerdì a ora di pranzo: «Abbiamo visto l’alba due volte» ha detto il direttore esecutivo di Qantas, Alan Joyce.

Un 787-9 Dreamliner può trasportare fino a 300 persone, ma se al completo, tra passeggeri e valigie, non avrebbe potuto coprire una tratta così lunga senza fare rifornimento. Durante la prova, al momento dell’atterraggio aveva ancora carburante sufficiente per circa un’altra ora e 45 minuti. Il primo aereo a coprire questa tratta senza mai fermarsi fu un Boeing 747-400 nell’agosto del 1989, che però trasportava soltanto l’equipaggio; ora l’aereo è conservato in un museo. A ottobre, Qantas aveva completato un volo di prova di 19 ore da New York a Sydney, una tratta di 1.600 chilometri più breve.

Durante il volo i passeggeri sono stati sottoposti a una serie di test. I dati raccolti faranno parte delle informazioni che Qantas utilizzerà per chiedere alle autorità australiane il permesso di introdurre i collegamenti di andata e ritorno Londra-Sydney, ma anche New York-Sydney, entro il 2022.