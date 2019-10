La compagnia aerea Qantas ha completato un volo di prova di 19 ore tra New York e Sydney, con un aereo Boeing 787-9 Dreamliner che trasportava solo 49 passeggeri oltre ai piloti e al personale. Si è trattato del più lungo volo commerciale di sempre ed era stato organizzato per raccogliere dati e informazioni sul comportamento di piloti, passeggeri e personale di bordo durante un volo così lungo. Gli aerei di linea non sono usati normalmente per tratte così lunghe e per questa ragione l’aereo di Qantas è partito con il massimo carico di combustibile disponibile, nessun bagaglio nella stiva e meno di 50 passeggeri a bordo.

I passeggeri sono stati incoraggiati a regolare i loro orologi sul fuso orario di Sydney poco dopo la partenza e sono stati tenuti svegli fino all’orario del tramonto australiano, per ridurre il jet-lag. Durante il volo sono inoltre stati eseguiti diversi test sia sui passeggeri che su piloti e assistenti di volo, per capire l’impatto fisico e mentale di un volo così lungo. Il volo, che ha coperto la distanza di 16.200 chilometri in 19 ore e 16 minuti, è andato bene e potrebbe in futuro diventare un volo di linea. Nei prossimi mesi, Qantas dovrebbe eseguire test simili volando tra Londra e Sydney.