Celebripost

Cominciate a sentirla, l’atmosfera del Natale? Per strada cominciano a vedersi le lucernarie, si pensa ai regali di Natale e un nuovo film natalizio che potrà farvi compagnia sarà Last Christmas di Paul Feig e con Emma Thompson, Emilia Clarke e Henry Golding, tutti presenti alla prima a Londra. Se invece al Natale proprio non ci volete pensare, domenica vi potrete distrarre con la terza stagione di The Crown, e nel frattempo guardare – nella raccolta delle persone che valeva la pena fotografare questa settimana – due delle protagoniste: Oliva Coleman e Helena Bonham Carter, che interpretano la regina Elisabetta e la principessa Margaret. Se vi hanno stufato pure i reali britannici, provate con i politici e gli animali: Nigel Farage con un pesce (ma morto) e Boris Johnson con un ben più tenero coniglio bianco. Per finire Katie Holmes con un’espressione da Joey Potter, Jeanine Áñez con una Bibbia gigante, e Sylvester Stallone che fotografa orgoglioso la figlia Sistine.