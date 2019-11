La prima puntata della terza stagione della serie Netflix “The Crown” sarà disponibile anche per i non abbonati

La prima puntata della terza stagione della serie Netflix The Crown, che sarà disponibile dal 17 novembre, potrà essere vista da chiunque anche senza abbonamento. Lo ha comunicato Netflix, spiegando che la prima puntata della terza stagione sarà disponibile per tutti a partire dal 18 novembre e che lo resterà per 28 giorni. L’iniziativa, ipoteticamente replicabile in futuro anche con altre serie, è stata vista dagli esperti come un’iniziativa pensata per rispondere al lancio di diversi servizi concorrenti (per esempio Disney+). In questo caso Netflix spiega che l’iniziativa riguarderà Italia, Irlanda e Regno Unito.

The Crown è una serie che racconta la vita della regina Elisabetta II: nelle prime due stagioni era stata interpretata da Claire Foy, nella terza sarà interpretata da Olivia Colman.