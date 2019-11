Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che ci saranno nuove elezioni

Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era anche la OAS, l’Organizzazione degli Stati americani, che ha richiesto di considerare nullo il voto di qualche settimana fa.

Dal 21 ottobre in Bolivia una parte delle popolazione protesta contro la rielezione del presidente Evo Morales, accusato di aver commesso dei brogli per ottenere un quarto mandato. Negli ultimi giorni centinaia di poliziotti si erano ammutinati in diverse città del paese, rinunciando ad affrontare i manifestanti antigovernativi dopo che tre persone erano morte e centinaia erano state ferite negli scontri tra manifestanti e polizia.

Ufficialmente alle elezioni Morales aveva ottenuto il 47,07 per cento, contro il 36,51 per cento dello sfidante Carlos Mesa. Per vincere al primo turno Morales aveva bisogno di oltre il 50 per cento dei voti oppure del 10 per cento di vantaggio sui suoi avversari, obiettivo raggiunto di misura. Decine di migliaia di boliviani avevano però iniziato a protestare contestando i risultati, giudicati sospetti da molti per via di alcune stranezze nella diffusione dei dati. I risultati di un conteggio preliminare dei voti – diverso da quello ufficiale, e organizzato per dare maggiore trasparenza al processo – davano infatti i due candidati più ravvicinati, entro i dieci punti. Poi però il Tribunale Supremo Elettorale aveva smesso di aggiornare i risultati per un giorno, e quando aveva ripreso lo scarto tra Morales e Mesa si era allargato appena sopra ai dieci punti, distacco poi confermato dal conteggio ufficiale.