Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV ci saranno Nozze romane, un film per la tv che fa volutamente riferimento al famoso film in cui a essere romane sono le vacanze, e Cast Away, un film il cui cast è quasi interamente formato da Tom Hanks. Oppure i programmi: Le Iene su Italia 1, Che tempo che fa su Rai 2 o Non è l’Arena su La7.

Rai 1

21.25 – Nozze romane

Un film per la tv co-prodotto dalla Rai e da alcuni investitori tedeschi. Il sito Rai spiega che «il titolo volutamente richiama Vacanze romane» e che è pieno di scene girate nei posti più famosi della città. La protagonista è «una principessa acqua e sapone» che incontra un «brillante architetto» tedesco. Lui si innamora di lei e con gran celerità le chiede di sposarlo. Dal trailer sembra un film leggero, che vuole anche fare un po’ ridere. Lo smarmellamento è alle stelle.

È vero, sono due famiglie molto diverse ma… l'amore con tutto questo che c'entra? 🤵👰#NozzeRomane STASERA #10novembre alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/7Dpncf2WdI — Rai1 (@RaiUno) November 10, 2019

Rai 2

21.00 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Stefania Sandrelli, Antonio Albanese, Stefano De Martino e Gad Lerner.

Rai 3

20.30 – Conta su di noi Speciale AIRC

Una serata speciale dedicata alla ricerca contro il cancro, condotta da Carlo Conti.

"Ci sono battaglie che si combattono insieme"@francifialdini, @mirabellamic, @spada_pl e tanti ospiti vi aspettano stasera alle 20:30 su #Rai3 per una serata speciale dedicata alla ricerca medica insieme all' @AIRC_it. pic.twitter.com/Xcd5lB8Hs9 — Rai3 (@RaiTre) November 10, 2019

Rete 4

21.27 – Cast Away

È il film del 2000 in cui recitano principalmente Tom Hanks, Helen Hunt e un pallone da pallavolo sgonfio della Wilson. La regia è di Robert Zemeckis e la storia è quella di un analista della FedEx che naufraga su un’isola deserta dopo la caduta dell’aereo su cui viaggiava.

Canale 5

21.20 – Monteperdido

Primo episodio della prima stagione di una serie tv spagnola la cui attrice protagonista è la stessa di Il Segreto. “È rimasta nel cuore di tutti gli italiani”, scrive Sorrisi e Canzoni. “Anche perché quando è protagonista di una fiction riesce sempre a farci emozionare”. Vedete un po’ voi.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

DOMANI A LE IENE

È stato fatto tutto quello che si poteva per evitare la tragedia dell’hotel Rigopiano? Oppure qualcosa è stato nascosto? Non perdetevi l’inchiesta di @roberta_rei e @marcofubini domenica dalle 21.15 su Italia 1https://t.co/y79Ufecfxj — Le Iene (@redazioneiene) November 9, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Massimo Giletti torna questa sera alle 20:30 con una nuova puntata di @nonelarena #nonelarena pic.twitter.com/stkHNJ112l — La7 (@La7tv) November 10, 2019

TV8

21.30 – Quattro Hotel

Nuova puntata del talent show dello chef Bruno Barbieri, in cui quattro hotel si sfidano per capire quale sia il migliore.

Rai Movie

21.10 – 3 Generations – Una famiglia quasi perfetta

È un film diretto dalla regista britannica Gaby Dellal, con protagonista Elle Fanning, la ragazzina bionda di Maleficent e Somewhere, e protagonista di The Neon Demon. Fanning interpreta Ray, un ragazzo transgender che prima si chiamava Ramona. Il film parla di Ray, sua madre e sua nonna prima e dopo la sua decisione di cambiare sesso, e della ricerca del padre di Ray, che ha abbandonato la famiglia ma di cui c’è bisogno per il consenso legale alla transizione di Ray. La cosa migliore di 3 Generations è il cast: Fanning è molto brava, sua madre è interpretata da Naomi Watts, sua nonna da Susan Sarandon (due che è raro non siano molto brave).

Iris

21.00 – Il curioso caso di Benjamin Button

Il film di David Fincher, tratto da un racconto di Francis Scott Fitzgerald, in cui Brad Pitt nasce vecchio e ringiovanisce con il tempo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Diamond 13

Sky Cinema Due

21.15 – La promessa dell’alba