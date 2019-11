Woody Allen e Amazon Studios hanno interrotto la causa legale in cui erano coinvolti

Il regista Woody Allen e la società Amazon Studios hanno raggiunto un accordo per far terminare la causa legale da 68 milioni di dollari che Allen aveva iniziato nei confronti della casa di produzione, secondo lui colpevole di non aver distribuito Un giorno di pioggia a New York, il suo ultimo film. Allen e Amazon Studios hanno fatto sapere che la causa è stata ritirata, senza aggiungere altri dettagli.

Un giorno di pioggia a New York è stato girato nel 2017; tra gli interpreti ci sono Jude Law, Rebecca Hall, Selena Gomez e Timothée Chalamet. Gran parte del cast si è distanziata dal progetto dopo che si è tornati a parlare delle accuse fatte da Dylan Farrow, ex figlia adottiva di Allen, al regista. Amazon ha già distribuito due film di Allen e la sua serie tv Crisis in Six Scenes.