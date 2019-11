Almeno due persone sono morte per gli incendi nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Almeno due persone sono morte e molte altre risultano disperse per le conseguenze dei grandi incendi che da alcuni giorni vanno avanti in Australia, in particolare nel Nuovo Galles del Sud, lo stato di Sidney. Più di 150 abitazioni sono state distrutte dalle fiamme e alcune migliaia di persone sono state evacuate. Gladys Berejiklian, la premier del Nuovo Galles del Sud, ha detto che con ogni probabilità il numero di morti aumenterà.

At 4.30pm, there are 81 fires burning across NSW with 36 uncontained. 4 fires remain at Emergency Warning and a further 16 at Watch and Act. There is plenty of hard work for fire crews in the days ahead, make sure you know what you will do if fire threatens. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/JsPyHlLtVA

— NSW RFS (@NSWRFS) November 9, 2019