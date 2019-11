Il Galaxy Fold di Samsung ora è in vendita anche in Italia, a 2.050 euro

Samsung ha iniziato a vendere anche in Italia il Galaxy Fold, il suo primo smartphone con schermo pieghevole, a distanza di quasi nove mesi dalla sua presentazione. Il Galaxy Fold potrà essere prenotato direttamente sul sito dell’azienda, presso i principali rivenditori di elettronica o dagli operatori telefonici attivi in Italia, al prezzo di 2.050 euro. La presentazione del nuovo smartphone aveva suscitato grandi attenzioni e aspettative, ma dopo le prime recensioni era emerso che lo schermo pieghevole si rompeva troppo facilmente, a causa della scarsa protezione del meccanismo che consente di chiuderlo su se stesso. Samsung negli ultimi mesi ha lavorato per isolare meglio il sistema ed evitare che polvere e altre impurità possano danneggiarlo. Diversi altri produttori stanno nel frattempo rifinendo i loro prodotti con schermi pieghevoli, ma dopo l’esperienza con il Galaxy Fold molti hanno preferito rinviare in attesa di avere soluzioni più affidabili.