È stato scoperto un nuovo ceppo del virus HIV

Un gruppo di ricerca dell’azienda farmaceutica americana Abbott ha scoperto un nuovo ceppo di HIV, il virus che causa l’AIDS: non succedeva da 19 anni. Il nuovo ceppo, di cui i ricercatori hanno parlato in un articolo pubblicato sul Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, è stato chiamato HIV-1 gruppo M sottotipo L. È molto raro e può essere rilevato dai test attualmente prodotti da Abbott, ha spiegato la ricercatrice Mary Rodgers. Questi test vengono usati per analizzare il 60 per cento delle riserve mondiali di sangue.