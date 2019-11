È morta Maria Perego, co-creatrice del personaggio di Topo Gigio; aveva 95 anni

È morta Maria Perego, l’autrice televisiva che nel 1959 aveva creato il personaggio di Topo Gigio insieme al marito Federico Caldura. Aveva 95 anni. La sua morte è stata annunciata da Alessandro Rossi, amministratore della Topo Gigio Srl.

La grande innovazione di Perego nel mondo della televisione per ragazzi era stata capire come fare ad animare pupazzi come Topo Gigio in modo convincente: facendoli muovere da persone vestite completamente di nero su uno sfondo nero. Nel 1961 Topo Gigio fu il primo pupazzo animato a comparire nel Carosello, in una pubblicità dei biscotti Pavesini. Negli anni fu protagonista di film e programmi televisivi e prossimamente sarà il protagonista di una serie di cartoni animati su Rai Yoyo.

«Allora abbiamo costruito un topo.»

Nel 1961 nasce #TopoGigio: ha la voce di Peppino Mazzullo e avrà presto un incredibile successo nazionale e internazionale.

Oggi Maria Perego, la sua creatrice, ha 95 anni e racconta la sua storia a #LeRagazze.

Con @Gloria_Guida.@raffaella pic.twitter.com/nFEffHa5gA — Rai3 (@RaiTre) October 12, 2019

Due anni fa era morto Cino Tortorella, il presentatore televisivo famoso per il personaggio del Mago Zurlì e spalla di Topo Gigio per molti anni.