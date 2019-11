Le 39 persone trovate morte in un camion vicino a Londra erano vietnamite e non cinesi, come detto inizialmente

La polizia britannica ha detto che tutte le 39 persone trovate morte lo scorso 23 ottobre nel rimorchio di un camion a Grays, a est di Londra, erano vietnamite e non cinesi, come detto inizialmente. La polizia britannica ha lavorato insieme a quella vietnamita per identificare i 31 uomini e le 8 donne, che provenivano da sei province diverse; tutte le famiglie sono state avvisate. L’autista del camion, che arrivava da Zeebrugge in Belgio, è stato arrestato e incriminato con 39 capi d’accusa, tra cui traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro; in tutto dieci persone sono state arrestate, tra cui otto dalla polizia vietnamita a inizio settimana.