Dove comprare i dispositivi anti abbandono per le auto

Oggi è entrato in vigore l’obbligo di montare sulle auto che trasportano dei bambini fino a 4 anni di età un dispositivo anti-abbandono, per evitare che i bambini possano essere accidentalmente dimenticati in auto. Questi dispositivi possono essere integrati all’interno dei seggiolini per auto, nelle automobili stesse oppure indipendenti e acquistabili a parte. Ancora non è chiaro da quando entreranno in vigore le sanzioni, ma nel frattempo molti genitori dovranno informarsi per capire cosa acquistare per avere dei seggiolini e delle auto a norma.

In generale dal regolamento di attuazione dell’obbligo è chiaro che, per essere considerati validi, i dispositivi anti-abbandono debbano rispettare alcune condizioni: devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione, in caso di abbandono devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

Dispositivi per chi ha già un seggiolino

Esistono diversi dispostivi universali, ovvero che si possono aggiungere a qualsiasi seggiolino per renderlo anti-abbandono. Solitamente sono delle specie di cuscinetti che si appoggiano sul seggiolino e rilevano il peso del bambino o della bambina, e che si attivano quando l’auto è ferma. Sono prodotti dalle principali marche di prodotti per l’infanzia e si possono quindi trovare nei negozi più forniti di cose per bambini, o online.

Alcuni vanno collegati alla presa accendisigari e cominciano a suonare appena la macchina viene spenta se il sensore rileva ancora il peso del bambino (come il sensore che suona quando le persone sono sedute davanti ma non hanno allacciato le cinture). Tra questi c’è per esempio BabyBell di Steelmate che costa 68 euro. Altri invece si attivano inviando notifiche allo smartphone quando il genitore si è già allontanato (col rischio però di malfunzionamenti): per esempio funziona così Tippy che su Amazon costa 74 euro. Sempre da collegare allo smartphone c’è anche Chicco Bebecare che però ha il limite di non attivarsi automaticamente (e quindi non è conforme alle norme).

Il limite di questi dispositivi, che sono sicuramente convenienti per chi ha già un seggiolino e non vuole doverlo sostituire completamente, è che potrebbero non rispettare la norma imposta dal nuovo regolamento che dice che non devono alterare l’omologazione dei seggiolini e quindi la sicurezza. Quindi, anche se teoricamente tutti i dispositivi possono essere utilizzati su tutti i seggiolini, molte aziende insistono sul fatto che per i loro seggiolini nessun dispositivo può andare bene eccetto quello da loro venduto (omologato per rispettare tutti gli standard di sicurezza). Secondo gli esperti di Altroconsumo comunque un cuscinetto di pochi millimetri di spessore non interferisce sulla sicurezza di un seggiolino, di qualsiasi marca essi siano.

Seggiolini con sistemi anti abbandono integrati

Chi non ha già comprato un seggiolino ma è in procinto di comprarlo può considerare di comprarne uno con la funzione anti abbandono già integrata, ma non c’è molta scelta. Il modello Oasys UP BebèCare di Chicco ha dei sensori che, in caso di abbandono, inviano una notifica tramite Bluetooth (che deve quindi essere sempre attivo) alla app Chicco BebèCare che i genitori devono scaricare sullo smartphone. Al momento della registrazione, la app chiede anche dei numeri di telefono cui mandare degli SMS in caso di emergenza. Questo seggiolino va bene per bambini fino ai 13 chili. Costa 149 euro ma se si ordina su Amazon arriva in 1-2 mesi, mentre sul sito di Chicco in pochi giorni.

Cybex è l’altra azienda che produce seggiolini con dispositivo anti abbandono integrato (SensorSafe) e offre diversi modelli per diverse fasce di prezzo, tutti per bambini da zero a quattro anni. Anche in questo caso il sistema SensorSafe è collegato allo smartphone dei genitori tramite una app. Su Amazon ci sono diverse recensioni, mediamente molto positive. Il modello più economico costa 193 euro, e i due modelli più sofisticati 383 euro e 471 euro (quello con meccanismo di rotazione a 360 gradi).

Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che per ridurre la spesa per l’acquisto di seggiolini anti-abbandono o di dispositivi a parte per le famiglie, è stato istituito un fondo apposito nel recente decreto fiscale: il contributo economico sarà di 30 euro per ogni sistema anti-abbandono acquistato. Nei prossimi giorni verrà approvato un decreto per stabilire le modalità per ottenere il contributo.

