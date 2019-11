Cosa c’è stasera in TV

Se sarete tra i tanti che questa sera vedranno La La Land in prima visione su Rai 1, probabilmente domattina uscirete di casa canticchiando questa canzone (e probabilmente anche domani pomeriggio e domani sera). Se invece volete delle alternative, su Canale 5 inizia una nuova serie, mentre su Rai 2 c’è una nuova puntata di Volevo fare la Rock Star. Tra gli altri film da vedere ci sono Outcast – L’ultimo templare, L’amore ai tempi del colera e Ricky e Barabba.

Rai Uno



21.25 – La La Land

Film musical del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle, che racconta la storia di un musicista jazz (Ryan Gosling) e una cameriera (Emma Stone) che aspira a diventare un’attrice di Hollywood. I due inizialmente si stanno antipatici, ma poi finiscono per innamorarsi. Il film ebbe un grande successo quando uscì, e se ne parlò molto per come ringiovanì il genere musical, considerato vecchio e inadatto al cinema moderno, grazie alle molte canzoni e musiche orecchiabili. Vinse sei premi Oscar (quasi sette, diciamo), e sette Golden Globe, e Emma Stone vinse la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile al Festival di Venezia. Il titolo è un riferimento a Los Angeles (“L.A.”; pronunciato elei), in cui è ambientato il film, e alla parola inglese Lalaland, che definisce uno «stato mentale euforico e sognante, distaccato dalla dura realtà». Un po’ come “avere la testa tra le nuvole”, pensando a qualcosa di particolarmente bello.

Rai Due



21.00 – Volevo fare la Rock Star

Secondo episodio di una nuova serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre



21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Questa sera a "Chi l'ha visto?": "Speravamo di conoscerla, invece le diamo l'addio". Il marito Pierino e la famiglia di Luciana Fantato dopo che un torrente ha restituito i suoi resti. In prima serata in diretta con Federica Sciarelli su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/NRMwOHZwz8 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 6, 2019

Rete 4



21.25 – Fuori dal coro

Il programma di politica e polemica condotto da Mario Giordano.

Torna #FuoriDalCoro con un’intervista a @matteosalvinimi col quale discuteremo di assetto Centrodestra, nuove tasse e caso Ilva. Proseguiremo con le nostre inchieste e tra gli ospiti Paolo Del Debbio con cui parleremo di giovani.

Questa sera, ore 21.25, @rete4!@QuiMediaset_it pic.twitter.com/tTuVnC6dBv — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 6, 2019

Canale 5



21.20 – Oltre la soglia

Nuova fiction di Mediaset con protagonista Gabriella Pession che interpreta la dottoressa Tosca Navarro, primaria di un reparto di psichiatria, specializzato nella cura di giovani problematici, a sua volta affetta da una forma di schizofrenia paranoide.

Italia Uno



21.20 – Outcast – L’ultimo templare

Film del 2014 con Nicolas Cage e Hayden Christensen. Parla di eredi al trono imperiale cinese, omicidi, complotti e crociati.

La7



21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori.

Tv8



21.30 – X-Factor

Replica della seconda puntata live di X-Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Nove



21.25 – L’assedio

Quarta puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Gli ospiti saranno Sigfrido Ranucci, Letizia Battaglia, Levante, Espérance H. Ripanti e Michela Murgia.

Rai Movie



21.10 – L’amore ai tempi del colera

Film del 2007 diretto da Mike Newell (Harry Potter e il calice di fuoco, Donnie Brasco) e con Javier Bardem e Giovanna Mezzogiorno: basato sull’omonimo romanzo di Gabriel García Márquez, racconta la lunga e travagliata storia d’amore tra Florentino Ariza e Fermina Daza.

Iris



21.10 – Ricky e Barabba

Commedia del 1992 con Christian De Sica, che interpreta un barbone che vive in una discarica, e Renato Pozzetto, che interpreta un ricco imprenditore sul punto di suicidarsi.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Ma cosa ci dice il cervello