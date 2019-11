Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, durante le proteste di ieri in Iraq è mancata la connessione internet a milioni di utenti

Durante le manifestazioni di protesta che si sono svolte ieri in Iraq, le ultime di una serie iniziata nei giorni scorsi, la connessione a Internet è mancata a milioni di utenti nel paese. Lo riferisce l’osservatorio indipendente NetBlocks, secondo cui «decine di milioni di persone si sono ritrovate offline a Baghdad, ma anche a Basra, Karbala e altre città». Non è chiaro se la connessione sia stata tagliata dal governo, ma Reuters fa notare che in passato le autorità avevano già impedito l’accesso a internet in occasione di grosse manifestazioni di piazza. La connessione è tornata gradualmente a livelli normali nelle prime ore di martedì.

Update: Internet is partially restored in #Iraq as of 9:00 a.m. Baghdad time (06:00 UTC) Tuesday morning. However, some networks are still offline and real-time network data show social media remain blocked, messaging apps degraded 📈

📰 https://t.co/SeCyP2mj1T pic.twitter.com/jgg3g6yicu

— NetBlocks.org (@netblocks) November 5, 2019