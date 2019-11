Lindsay Hoyle è il nuovo speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito

La Camera dei Comuni ha eletto il deputato Lindsay Hoyle del Partito Laburista come nuovo speaker – cioè il nuovo presidente dell’aula – dopo le dimissioni di John Bercow. Hoyle è stato eletto al quarto scrutinio con 325 voti. Deputato del Partito Laburista dal 1997, Hoyle è rappresentante del collegio di Chorley, nel Lancashire, e prima di fare politica era un imprenditore locale. È uno dei pochi deputati britannici che non ha mai detto se aveva votato per il “Leave” o per il “Remain” al referendum su Brexit del 2016. Hoyle ha iniziato il suo primo discorso da speaker rivolgendo un pensiero a sua figlia Natalie Lewis-Hoyle, morta nel 2017 a 28 anni.

Hoyle ha preso il posto di John Bercow, che era speaker da più di dieci anni e si era dimesso poche settimane fa. Bercow è uno dei personaggi più curiosi, egocentrici, controversi e divisivi della politica del Regno Unito: ex membro del Partito Conservatore ma sostenuto da molti laburisti, contrario a Brexit e difensore dei diritti dei parlamentari meno importanti e potenti (i cosiddetti backbenchers). Negli ultimi anni era diventato particolarmente famoso per lo stile energico con cui conduceva le sedute parlamentari e per il modo pittoresco con cui pronunciava la rituale espressione con cui si richiamano all’ordine i parlamentari, Order! Order!