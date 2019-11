Fabio Cannavaro è tornato ad allenare il Guangzhou dopo la sospensione della scorsa settimana

L’ex difensore italiano Fabio Cannavaro è tornato ad allenare la squadra cinese del Guangzhou Evergrande dopo la sospensione della scorsa settimana decisa dalla dirigenza dopo alcuni risultati sotto le aspettative. La sua sospensione aveva fatto discutere poiché gli era stata comunicata con un invito da parte della dirigenza a partecipare a un corso di cultura aziendale del gruppo immobiliare Evergrande, co-proprietario del club. Secondo fonti dalla Cina, il proprietario di maggioranza della squadra, Xu Jiayin, avrebbe dato parere positivo al ritorno di Cannavaro a patto che migliori la sua leadership e i risultati in campionato, dove il Guangzhou è primo a tre giornate dal termine.

