Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione continua la nuova stagione di Che tempo che fa con Mimmo Lucano, Manuel Bortuzzo e gli attori Edoardo Leo e Fabio De Luigi. Rai 3 trasmette in prima visione il film Molly’s game di Aaron Sorkin, mentre Canale 5 ripropone La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi. Fra i programmi della domenica continuano Le Iene Show su Italia 1 e Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. TV8 trasmette in diretta il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 mentre il posticipo di Serie A Milan-Lazio delle 20.45 è trasmesso in esclusiva su Sky.

Rai 1

21.25 – I ragazzi dello Zecchino d’oro

È un film per la televisione, co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, diretto da Ambrogio Lo Giudice. Matilda De Angelis interpreta Mariele Ventre, la maestra di musica che istituì il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna che oggi porta il suo nome.

Rai 2

21.05 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Mimmo Lucano, Manuel Bortuzzo e gli attori Edoardo Leo e Fabio De Luigi.

Rai 3

21.25 – Molly’s game

È il primo film diretto dal famoso e apprezzato sceneggiatore Aaron Sorkin, con protagonista Jessica Chastain. È tratto dall’autobiografia di Molly Bloom, ex sciatrice professionista divenuta poi organizzatrice di alcune esclusive partite di poker per gente molto ricca. A quelle partite giocavano famosi personaggi del cinema e imprenditori di ogni tipo: Bloom finì per attirare le attenzioni dell’FBI.

Rete 4

21.25 – Il Segreto

Su Rete 4 vanno in onda due nuove puntate in prima visione della telenovela spagnola di grande successo che parla di ricche famiglie all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.20 – La ragazza nella nebbia

È un film thriller italiano del 2017 diretto da Donato Carrisi, che ne ha anche scritto la sceneggiatura e nel 2015 il libro da cui è tratto. Ci recitano Toni Servillo, Jean Reno, Ekaterina Buscemi e Alessio Boni.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band.

Sui deep fake non abbiamo ancora visto tutto! Sono l’evoluzione delle fake news, ma qua c’è chi ci mette la faccia a propria insaputa. Domani dalle 21.15 su Italia1 Matteo Viviani ci parlerà dei video bufala usati nel porno ➡ https://t.co/t5JDIhWq17 pic.twitter.com/8VGQn8GQ8M — Le Iene (@redazioneiene) November 2, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

TV8

20.10 – Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1

La gara che potrebbe assegnare il titolo mondiale a Lewis Hamilton si corre questa sera in Texas. È il terzultimo Gran Premio del campionato mondiale e la partenza è prevista per le 20.10 ore italiane. Dalla pole position partirà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, primo nelle qualifiche davanti a Sebastian Vettel della Ferrari e a Max Verstappen della Red Bull. Hamilton partirà dalla quinta posizione dietro il ferrarista Charles Leclerc.

In attesa della gara, vi riportiamo indietro nel tempo!

Che posizione conquistò Hamilton? 💣👇

Il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 arriva live su TV8 alle 18:20! pic.twitter.com/zStJus84xX — TV8 (@TV8it) November 3, 2019

Rai Movie

21.10 – Bangla

È una commedia del 2019 scritta, interpretata e diretta da Phaim Bhuiyan, che recita insieme a Carlotta Antonelli.

Alle 21.10 "Bangla" di Phaim Bhuiyan con Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Alessia Giuliani, Milena Mancini pic.twitter.com/EaeBYBA37g — Rai Movie (@raimovie) November 3, 2019

Iris

21.10 – The Terminal

Celebre film di Steven Spielberg con protagonista Tom Hanks nei panni di Viktor Navorski, un cittadino di un paese dell’Europa orientale che dall’oggi al domani scompare per un colpo di stato (il paese, non lui). Navorski si trova quindi bloccato all’aeroporto JFK di New York, senza poter tornare a casa né sbarcare negli Stati Uniti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Widows

Sky Cinema Due

21.15 – Being Flynn