Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 in diretta TV

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 si corre questa sera sul circuito delle Americhe di Austin, in Texas. È il terzultimo Gran Premio del campionato mondiale del 2019 e la partenza è prevista per le 20.10 ore italiane. Dalla pole position partirà il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, primo nelle qualifiche davanti a Sebastian Vettel della Ferrari e a Max Verstappen della Red Bull. Lewis Hamilton, che stasera può vincere il titolo mondiale, partirà dalla quinta posizione dietro il ferrarista Charles Leclerc, che al termine delle prove ha dovuto cambiare motore.

Se Bottas stasera non dovesse vincere la gara, Hamilton diventerebbe campione del mondo in qualsiasi posizione nell’ordine di arrivo. Se invece Bottas dovesse riuscire a vincere, a Hamilton basterà un ottavo posto, o un nono posto con un punto addizionale in classifica per il giro veloce del Gran Premio.

Dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti

Il Gran Premio degli Stati Uniti verrà trasmesso in chiaro su TV8, il canale del digitale terrestre che la trasmetterà anche in streaming tramite il suo sito, raggiungibile da qui. La gara verra trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguirlo in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.