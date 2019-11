Weekly Beasts

Se capitate a Chengdu, in Cina, potete scegliere se fermarvi a bere qualcosa in un bar a tema ricci e gatti o in un altro dedicato ai lama: in entrambi trovereste esemplari di questi animali, tra i primi da segnalare nella raccolta degli animali fotogenici della settimana. Poi ci sono animali in compagnia di zucche: chi ci si appoggia, come un lemure allo zoo di Madrid e chi ne dà un po’ da mangiare ai suoi cuccioli, come una babbuina allo zoo di Amburgo. Per rimanere in tema Halloween ci sono pure due cani travestiti a East Meadow, nello stato di New York.

Poi una foto di repertorio del cane ferito nell’operazione militare che ha portato alla morte del capo dell’ISIS Baghdadi e un po’ di animali che stanno bene con l’autunno: un cigno in un lago ad Hannover, un cervo bianco in Repubblica Ceca e due cuccioli di panda minori in Inghilterra.