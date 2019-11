È arrivato Apple TV+

Da oggi, anche in Italia, ci si può iscrivere ad Apple TV+, il nuovo servizio di streaming di film, serie tv e altri contenuti video di Apple. Ci sono 7 giorni di prova gratuita, dopodiché l’abbonamento mensile costa 4 euro e 99 centesimi, a meno che non si sia acquistato un prodotto Apple – nuovo o ricondizionato – dal 10 settembre o non si abbia intenzione di farlo prossimamente: in tal caso si ha diritto a un anno di Apple TV+ gratis.

Come si guarda AppleTV+

Apple TV+ si può guardare tramite l’app Apple TV, disponibile per tutti i dispositivi Apple più recenti – iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV di terza generazione, iPod touch e Mac – ma bisogna aver installato i sistemi operativi iOS 12.3 o successivo, tvOS 12.3 o successivo e macOS Catalina. In alternativa si può usare da browser, sul sito tv.apple.com/it con Safari, Chrome e Firefox, o con alcune smart tv Samsung.

Cosa c’è su AppleTV+, oggi

Non un catalogo paragonabile a quello attuale di Netflix, comprensibilmente, ma ci sono già comunque diverse produzioni originali di Apple. La prima è For All Mankind, una serie ambientata ai tempi della cosiddetta “corsa allo Spazio”, cioè quel periodo della Guerra fredda in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si contesero i primati dell’esplorazione dello Spazio. Prodotta da Ronald D. Moore, il creatore di Battlestar Galactica e Outlander, ipotizza come sarebbe andata se i sovietici avessero battuto gli americani andando per primi sulla Luna.

La serie tv su cui finora Apple ha investito di più – al punto che è già certa una seconda stagione – è The Morning Show, che ha nei ruoli dei protagonisti alcuni attori molto affermati: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell. Racconta il dietro le quinte di uno di quei programmi televisivi americani del mattino, “The Morning Show”, per l’appunto. La sinossi della serie dice: «Che cosa succede quando le persone che pensi stiano raccontando la verità si rivelano invece disoneste? The Morning Show segue la caduta libera di un programma del mattino a seguito di uno scandalo, e il suo tentativo di sopravvivere in un’era in cui le notizie ti arrivano sul palmo della mano».

C’è anche una serie fantascientifica, già disponibile nel catalogo di AppleTV+: si intitola See, ha per protagonista Jason Momoa ed è stata diretta da Francis Lawrence, regista dei film di Hunger Games. Ideata da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, è ambientata in un mondo in cui un virus ha ucciso la maggior parte delle persone e quelle che sono sopravvissute sono cieche. Poi però succede però che nascano due bambini – i figli di Jason Momoa – che invece ci vedono.

L’ultima delle serie tv per adulti già disponibili è Dickinson, sull’adolescenza della poetessa americana Emily Dickinson (1830-1886). A interpretarla è l’attrice e cantante Hailee Steinfeld, che aveva cominciato a farsi notare nel ruolo della bambina del film dei fratelli Cohen Il Grinta nel 2010. La serie, creata da Alena Smith, una delle sceneggiatrici di The Newsroom, ha già fatto discutere per il suo trailer, in cui il personaggio della poetessa usa un linguaggio volgare e si vedono i personaggi ballare musica contemporanea. Non è insomma una convenzionale serie tv “in costume”, come si dice, ma secondo alcuni che l’hanno già vista non è male.

Altri contenuti che sono disponibili fin da oggi su AppleTV+ sono il documentario La madre degli elefanti, e le serie per bambini e ragazzi Helpsters, Snoopy nello spazio e Ghostwriter.

Cos’altro sappiamo che arriverà su AppleTV+

Una delle serie più attese è Truth Be Told, con Octavia Spencer che interpreta una giornalista che si mette a indagare su un vecchio caso di cronaca nera per realizzare un podcast. Il caso riguarda un uomo condannato per l’omicidio del padre di due bambine gemelle e la stessa giornalista, anni prima, aveva contribuito a farlo condannare, ma si trova a dubitare della sua colpevolezza. Sarà disponibile a partire dal 6 dicembre: secondo il critico del Guardian Stuart Heritage sarà allora che varrà la pena iscriversi davvero al servizio.

Invece il 28 novembre arriverà Servant, una serie thriller prodotta da M. Night Shyamalan, il regista di Il sesto senso. Per ora non c’è un vero e proprio trailer, sono solo state diffuse alcune clip inquietanti in cui si vede una bambola di un neonato molto realistica. Poi arriverà anche un programma della presentatrice statunitense Oprah Winfrey e un film su una ragazza musulmana, Hala.