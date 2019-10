Dalla fine del 2022 a New York sarà vietato vendere e servire foie gras, ottenuto alimentando in modo forzato e crudele, attraverso dei tubi, le oche o le anatre che arrivano di conseguenza ad avere un fegato fino a dieci volte più grande di quello che avrebbe un animale in salute. Chi violerà il divieto potrà ricevere una multa fino a duemila dollari. La decisione è stata criticata da alcuni ristoratori e dalle aziende produttrici.

Il divieto entrerà comunque in vigore fra tre anni, dando alle aziende la possibilità di diversificare la loro produzione. Il divieto di foie gras era già stato approvato in California, poi una corte federale lo aveva sospeso ma una successiva sentenza di appello lo aveva confermato. Nel 2006 il divieto era stato introdotto anche a Chicago, ma due anni dopo era stato rimosso.