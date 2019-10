Cosa c’è stasera in TV

Se ieri avevate visto la prima parte di Titanic su Canale 5, questa sera andrà in onda la seconda per sapere come va a finire (c’è davvero qualcuno che non lo sa?). In alternativa su Rai 1 c’è un bel film con Emma Stone, The Help, su Rai 2 c’è una nuova serie tv italiana, Volevo fare la Rock Star, e su Italia 1 c’è uno dei migliori film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice. Se non volete vedere un film ci sono i soliti programmi del mercoledì sera: Chi l’ha visto, su Rai 3, L’assedio, su Nove, e Atlantide, su La 7.



Rai Uno



21.25 – The Help

Film del 2011 con Jessica Chastain, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Allison Janney, Octavia Spencer ed Emma Stone, la protagonista. È ambientato in Mississippi negli anni Sessanta e parla di una donna che decide di scrivere un libro per raccontare la vita delle moltissime donne afroamericane che lavoravano come domestiche — “the help” – nelle case delle famiglie bianche, spesso subendo costanti umiliazioni e discriminazioni. Octavia Spencer ha vinto l’Oscar e il Golden Globe come migliore attrice non protagonista.

Rai Due



21.00 – Volevo fare la Rock Star

Primo episodio di una nuova serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre



21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Questa sera a "Chi l'ha visto?": I misteri dell'omicidio di Luca Sacchi Aggiornamenti in diretta dalle 21:20 con Federica Sciarelli #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/n5OyIjWDT1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 30, 2019

Rete 4



21.25 – Fuori dal coro

Il programma di politica e polemica condotto da Mario Giordano.

Canale 5



21.20 – Titanic – 2ª parte

Seconda parte del kolossal di James Cameron, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Italia Uno



21.20 – Chiedimi se sono felice

Commedia di successo di Aldo, Giovanni e Giacomo, del 2000, diretta da loro stessi e da Massimo Venier. In questo film interpretano tre amici che lavorano in maniera piuttosto insoddisfacente nell’ambito dello spettacolo: Aldo fa la comparsa a teatro, Giovanni fa il mimo ai grandi magazzini e Giacomo il doppiatore di parti marginali nei film. Per dare una svolta alla loro vita coltivano il sogno di allestire un’opera teatrale in proprio, e hanno già in mente il soggetto: Cyrano de Bergerac.

La7



21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori.

Tv8



21.30 – X-Factor

Replica della prima puntata live di X-Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Nove



21.25 – L’assedio

Terza puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Gli ospiti saranno M¥SS KETA, Michela Murgia, Gianmarco Negri, Matilda De Angelis e Speranza.

Rai Movie



21.10 – Insonnia d’amore

Film del 1993 che contribuì alla popolarità mondiale di Tom Hanks, diretto da Nora Ephron e con Meg Ryan, oltre che Tom Hanks.

Iris



21.10 – I mitici – Colpo gobbo a Milano

Commedia del 1994 diretta da Carlo Vanzina con, tra gli altri, Claudio Amendola, Monica Bellucci e Ricky Memphis che interpretano alcuni rapinatori che organizzano un rocambolesco furto in una gioielleria di via Montenapoleone, a Milano.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Bohemian Rhapsody