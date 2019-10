Dove vedere Juventus-Genoa in TV e in streaming

Juventus-Genoa è una delle partite della decima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa da Sky. Per le squadre italiane impegnate anche nelle coppe europee, questo è uno dei periodi più complicati della stagione, per via dei tanti impegni uno dopo l’altro. La Juventus domenica scorsa ha pareggiato in casa del neopromosso Lecce, ma ha mantenuto il primo posto in classifica perché ha pareggiato anche l’Inter. Ieri sera, tuttavia, l’Inter è tornata a vincere contro il Brescia: questo vuol dire che oggi la Juventus ha bisogno di una vittoria contro il Genoa di Thiago Motta per riprendersi la prima posizione.

Dove vedere Juventus-Genoa

Juventus-Genoa verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

Genoa (4-2-3-1) Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Pandev, Agudelo, Kouamé; Pinamonti