Cosa c’è stasera in TV

Questa sera potrete rivedere per la milionesima volta Titanic, e poi decidere se dare retta a Kate Winslet o no. In alternativa ci sono l’ultima puntata della serie La strada di casa, e i soliti programmi del martedì: Il Collegio, Cartabianca, Le Iene Show e DiMartedì. Se cercate un film che non parli di navi che affondano (ops, spoiler), ci sono 007 – Il domani non muore mai e The Social Network.

Rai Uno



21.35 — La strada di casa

Ultima puntata della seconda stagione di una serie tv con Alessio Boni e Sergio Rubini, prodotta da Luca Barbareschi.

Siamo partiti da qui.

A Fausto rimane poco tempo per far ritrovare la strada di casa a tutti i suoi cari…

Rai Due



21.20 — Il Collegio

Quarta edizione di un programma che la Rai definisce «un docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti». Gli e le studenti si troveranno stavolta negli anni Ottanta, ad avere a che fare con il Commodore 64 e il VHS, con l’aerobica e con la breakdance.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola ambientata all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.00 — Titanic

Famosissimo film del 1997 di James Cameron. Riuscite a immaginarvi Matthew McConaughey e Gwyneth Paltrow al posto di Leonardo DiCaprio e Kate Winslet? No? Beh, ci andarono molto vicini:

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

MARTEDì A #LEIENE

La 7

21.20 — DiMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

Tv8

21.30 — 007 – Il domani non muore mai

Diciottesimo film della saga di James Bond, uscito nel 1997 e con Pierce Brosnan protagonista. Il cattivo lo fa Jonathan Pryce, cioè l’Alto Passero di Game of Thrones, che prova a fare iniziare una guerra tra Cina e Regno Unito.

Nove

21.30 — Diverso da chi?

Commedia del 2008 con Luca Argentero e Claudia Gerini, che interpretano un candidato sindaco omosessuale e la sua vice, ultra-conservatrice e a favore della famiglia tradizionale. Tra vari litigi i due iniziano però a scoprire di piacersi.

Rai 4

21.10 — The Social Network

Film del 2010 diretto da David Fincher, sulla storia di come Mark Zuckerberg creò (The) Facebook. Vinse il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritta da Aaron Sorkin.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Out of blue