Il Consiglio comunale di Milano ha approvato, seppur con molte condizioni, la proposta di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio in città

Il Consiglio comunale di Milano si è detto favorevole, seppur con molte condizioni, alla proposta di Milan e Inter di realizzare un nuovo stadio in città. La proposta è stata approvata con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti. Come spiega il Corriere della Sera, si tratta però di un “sì” «condizionato da 16 paletti» e che prevede tra le altre cose di «salvaguardare il futuro del Meazza [lo stadio anche noto come San Siro], considerando “superata” l’ipotesi dell’abbattimento. Come scrive sempre il Corriere, il sindaco Giuseppe Sala ha detto: «Sono contento del parere favorevole, ma quello che ne ricavo è che il progetto come è oggi non è un progetto che è accettabile. Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta».