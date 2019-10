Cosa c’è stasera in tv

Stasera tutto è possibile è solo il titolo di uno dei programmi che troverete stasera in tv, uno di quelli che trovate da un po’ ogni lunedì, per dirla tutta. Un po’ come Report, una replica del Commissario Montalbano e Quarta Repubblica. Se siete degli affezionati di John McClane, c’è il film in cui va a Mosca a sparare un sacco di proiettili (il trailer è abbastanza convincente, se vi piace il genere), mentre se ancora non l’avete visto o non ricordate come finiva, c’è Django Unchained.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – Una voce di notte

Replica della celebre fiction tratta dalla serie di romanzi di Andrea Camilleri.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime edizioni il presentatore era stato Amadeus, mentre in quest’ultima è il ballerino Stefano De Martino.

Rai Tre

21.20 – Report

Prima puntata di una nuova stagione del programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci: stasera, tra le altre cose, si parlerà di bot e di campagne elettorali.

Si chiamano bot, sono account automatici che sui social simulano il comportamento umano per amplificare messaggi di propaganda. In Italia li usano tutti: politici, giornali, aziende private. Alle 21.20 su @RaiTre l'inchiesta di Giorgio Mottola.#Reporthttps://t.co/2dzh0i4GUl — Report (@reportrai3) October 28, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, di cui questa sera sarà ospite Silvio Berlusconi.

Canale 5

21.20 – Non è la d’Urso

Puntata in diretta del talk show di Barbara d’Urso.

Italia 1

21.20 – Die Hard – Un buon giorno per morire

Film del 2013, quinto della serie in cui Bruce Willis interpreta il poliziotto John McClane, quello di Trappola di cristallo e Duri a morire. In questo caso, McClane parte per la Russia per aiutare suo figlio accusato di omicidio e torna dopo aver sparato parecchi proiettili.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Nuova puntata della quindicesima stagione della nota serie tv, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

TV8

21.30 – Django Unchained

Film di Quentin Tarantino uscito nel 2012 e con Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Kerry Washington. Ha avuto un grande successo di critica e di pubblico ed è ispirato a Django, film western del 1966 di Sergio Corbucci, con Franco Nero. La versione di Tarantino parla di uno schiavo afroamericano che nel Texas della metà dell’Ottocento viene aiutato da un cacciatore di taglie a liberare sua moglie. C’è tutto quello che Tarantino mette nei suoi film, quindi molta violenza, molto humor nero e molti dialoghi brillanti.

Rai Movie

21.10 – Impiccalo più in alto

Western del 1968 con Clint Eastwood e Inger Stevens. Jed Cooper è un cowboy che viene salvato dall’impiccagione da uno sceriffo e viene poi assolto nel processo per il furto di bestiame di cui era stato accusato inizialmente. Il giudice poi gli propone di diventare sceriffo lui stesso, invece che farsi giustizia da solo con le persone che avevano provato a impiccarlo.

Sky

21.15 – Sky Cinema Due: The Wife – Vivere nell’ombra