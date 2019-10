Cosa c’è stasera in TV

Con stasera tornano a esserci Le Iene di domenica e finisce la prima stagione della serie tv Rai Imma Tataranni. Per chi ha voglia di vedere un film ce n’è uno con Tom Hanks relativamente recente e alcune altre cose che in tv si sono già viste parecchie volte: Benvenuti al Sud, Brad Pitt nei panni della morte e Richard Gere che balla con Jennifer Lopez. A Che tempo che fa ci sarà, tra gli altri, il regista Ron Howard e si parlerà di Luciano Pavarotti.

Rai 1

21.25 – Imma Tataranni

Sesta e ultima puntata della nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e con protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di una sostituta procuratrice di Matera.

Rai 2

21.05 – Che tempo che fa

Nuova stagione del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai2 invece che su Rai1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Ron Howard ed Emma Marrone.

Vi annunciamo i protagonisti della quinta grande puntata di Che Tempo Che Fa: ▪Cardinale Matteo Zuppi

▪Sigfrido Ranucci

▪@MarroneEmma

▪@realronhoward

▪Nicoletta Mantovani

▪@lucianinalitti

▪@filippala@fabfazio vi aspetta domenica alle 19.40 e alle 21 su @RaiDue 📺 #CTCF pic.twitter.com/EUFubmJ1LI — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 26, 2019

Rai 3

21.10 – Aspettando il re

Film del 2016 con Tom Hanks tratto dal romanzo di Dave Eggers Ologramma per il re. Parla di un americano che in un periodo particolarmente difficile della sua vita – è stato lasciato dalla moglie e potrebbe fare bancarotta – si trova ad aspettare per giorni e giorni un colloquio con il re del’Arabia Saudita. Ha 6,1 stelle su 10 su IMDb.

Rete 4

21.29 – Il Segreto

Due puntate in prima visione della telenovela spagnola di grande successo che parla di ricche famiglie all’inizio del Novecento

Canale 5

21.15 – Benvenuti al Sud

Commedia italiana del 2010, remake del film francese Giù al Nord (2008) di Dany Boon: entrambi i film giocano sugli stereotipi sulle differenze tra chi vive al nord e chi al sud in Italia e in Francia, rispettivamente. Il protagonista di Benvenuti al Sud, interpretato da Claudio Bisio, è il direttore di un ufficio postale della Brianza che cercando di farsi trasferire a Milano in modo truffaldino ottiene un trasferimento in Cilento.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show

Il ritorno dello storico programma. Vi era mancato?

Torniamo la domenica in prima serata su Italia1! Ditelo a tutti 😎https://t.co/6V0jXdnGfO — Le Iene (@redazioneiene) October 25, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 c’è il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Rai Movie

21.10 – Shall we dance?

Film del 2004 con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon, ispirato a un omonimo film giapponese. Parla di un avvocato insoddisfatto della sua vita che dopo aver visto una ballerina molto attraente decide di iscriversi a un corso di danza.

Iris

21.11 – Vi presento Joe Black

Film del 1998 con Anthony Hopkins e Brad Pitt, che interpreta la Morte, personificata. Detto così non si direbbe, ma è un film romantico. Quando uscì ricevette varie critiche negative, ma ha pur sempre 7,2 stelle su 10 su IMDb.

Sky

Sky Cinema Due

21.15 – Il professore e il pazzo

Sky Cinema Romance

21.00 – Tutti insieme appassionatamente