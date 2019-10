L’attrice Jane Fonda è stata arrestata per il terzo venerdì consecutivo per le proteste ambientaliste davanti al Congresso

Venerdì l’attrice americana Jane Fonda è stata arrestata per la terza settimana consecutiva per aver partecipato a una protesta ambientalista davanti alla sede del Congresso statunitense, a Washington DC. Insieme a Fonda, che ha 81 anni, è stato arrestato anche l’attore Ted Danson, noto per le serie tv Cheers, CSI e The Good Place. Insieme a loro poi sono stati arrestati altri 30 attivisti.

Jane Fonda and Ted Danson are arrested during climate change protests in Washington, DC. pic.twitter.com/Dmqyt3HFDv — The Hill (@thehill) October 25, 2019