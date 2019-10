Ancora una volta, con Belleville

La settimana prossima inizia il quarto corso ormai, e anche su questo abbiamo imparato ed elaborato lezioni: le iscrizioni sono aperte ancora per qualche giorno, le lezioni serali e settimanali, tenute da diversi giornalisti del Post, direttore e vicedirettore per primi, e con ospiti adeguati su temi specifici.

Il Post compirà dieci anni il prossimo aprile: ma dieci anni fa in queste settimane si stava formando il primo nucleo di redazione e iniziavamo a orientarci e progettare quello che avremmo fatto, e soprattutto ad assorbire, conservare, elaborare esperienze, letture, scoperte, lezioni su cosa fosse e cosa sarebbe stato fare un giornale online in questo decennio che sta finendo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.