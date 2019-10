Oggi verranno spostati i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco

Oggi in Spagna i resti del dittatore Francisco Franco verranno spostati, come deciso tempo fa dal governo e confermato dalla Corte Suprema, andando contro il ricorso portato avanti dalla famiglia del dittatore. I resti verranno trasferiti via elicottero dalla Valle de los Caídos (Valle dei caduti), un complesso monumentale a circa cinquanta chilometri da Madrid, in un cimitero dove si trova la tomba della moglie di Franco a Mingorrubio, sempre vicino alla capitale. La stampa non potrà partecipare alla cerimonia a cui saranno invece presenti la ministra della Giustizia Dolores Delgado, un esperto forense, un prete e 22 discendenti di Franco.

Lo spostamento dei resti di Franco in un luogo privato e meno celebrativo era stato approvato circa un anno fa dal Parlamento spagnolo su proposta del governo socialista di Pedro Sánchez. La famiglia del dittatore avrebbe preferito che i resti fossero trasferiti nella cattedrale di Almudena, a Madrid, ma il governo voleva evitare che il luogo di sepoltura potesse essere considerato una forma di onorificenza.