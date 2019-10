Cosa c’è stasera in TV

Ci sono molte cose da vedere questa sera in tv, tra film, reality show, serie tv e programmi di approfondimento. Su Rai1 c’è in prima visione Brooklyn, un bel film che nel 2016 fu candidato anche al premio Oscar per il miglior film: a vincerlo però fu Il caso Spotlight, che casualmente sarà trasmesso sempre stasera, su Rai Movie. In alternativa ci sono l’ultima puntata della terza stagione di Rocco Schiavone, la finale di Amici Celebrities e la seconda puntata del nuovo programma di Daria Bignardi, L’Assedio.

Rai Uno



21.25 – Brooklyn

Film drammatico del 2015 diretto dal regista irlandese John Crowley e con Saoirse Ronan come attrice protagonista. Parla di Ellis, una giovane donna irlandese che nel 1952 decide di lasciare il paese in cui vive a causa della mancanza di lavoro, e di partire alla volta di New York. Lì trova subito lavoro in un grande magazzino ma ha molta nostalgia e fa fatica a costruirsi una vita nella nuova città. Le cose cambiano quando incontra un idraulico italoamericano – Tony Fiorello (interpretato da Emory Cohen) – e i due s’innamorano.

Rai Due



21.20 – Rocco Schiavone

Quarta e ultima puntata della terza stagione della serie televisiva tratta dai libri di Antonio Manzini sul personaggio letterario di Rocco Schiavone. Il protagonista è Marco Giallini.

Rai Tre



21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" "Vado al supermercato": Cosa è successo a Claudia, la giovane mamma scomparsa dal Palermitano? La sua auto ritrovata all’aeroporto di Punta Raisi. Mercoledì 23 ottobre alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/ds6ZJFFc8K — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 22, 2019

Rete 4



21.25 – Fuori dal coro

Il programma di politica e polemica condotto da Mario Giordano.

Canale 5



21.20 – Amici Celebrities

Finale dell’edizione del talent show che ha per protagonisti alcuni personaggi famosi. A contendersi il titolo di campione saranno Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

TODAY IS THE DAY! Non stiamo più nella pelle, questa sera tutti incollati alla tv per scoprire chi sarà il vincitore di #AmiciCelebrities! Vi aspettiamo alle 21.20 su Canale 5 per la FINALE 💪 pic.twitter.com/crG2h4qWvD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2019

Italia Uno



21.20 – Viaggio nell’isola misteriosa

Uscì nel 2012 ed è il sequel di Viaggio al centro della Terra 3D, liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne (o di Giulio Verne, come dicevano certi vecchi libri). C’è Dwayne Johnson (o “The Rock”, come dicevamo fino a qualche anno fa).

La7



21.20 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori.

Quanto possono cambiare la vita 6 anni di guerra? Lo scopriremo questa sera alle 21:15 con #Atlantide.

Ecco un'anticipazione di @andreapurgatori ⬇️ pic.twitter.com/KAZR5e3eZ6 — La7 (@La7tv) October 23, 2019

Tv8



21.25 – X-Factor

Puntata che raccoglie il meglio delle selezioni della nuova edizione di X-Factor, prima che domani inizi la fase live.

Volete scoprire il nuovo studio di #XF13 insieme ai concorrenti? Simone Ferrari vi aspetta alle 19:35 su @SkyUno! ✨ pic.twitter.com/5ha14ngEb2 — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 22, 2019

Nove



21.30 – L’assedio

Seconda puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Ci saranno Arrigo Sacchi, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Bianca Berlinguer, Stefano Massini, Ketama126 e Richard Thunder.

Rai Movie



21.10 – Il caso Spotlight

Film del 2016 che racconta la storia vera di un’indagine portata avanti da un gruppo di giornalisti del quotidiano Boston Globe nel 2002: riguardava le molestie sessuali compiute dai preti dell’arcidiocesi cattolica di Boston, e i tentativi della stessa arcidiocesi di impedire che giornali o polizia ne venissero a conoscenza. Il film è diretto da Tom McCarthy e nel cast ci sono, tra gli altri, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Liev Schreiber e Stanley Tucci. Vinse l’Oscar del 2016 per il Miglior Film e la Miglior sceneggiatura originale.

Iris



21.10 – Innamorato pazzo

Commedia italiana del 1981 diretta da Castellano e Pipolo e con protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Come ti ammazzo l’ex