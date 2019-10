Sono stati spenti i due grandi incendi boschivi in provincia di Oristano

I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere due grandi incendi boschivi che bruciavano da ieri in provincia di Oristano, in Sardegna. Gli incendi si erano propagati con grande velocità a causa del forte vento e avevano costretto le autorità a fare evacuare diverse case e un grosso resort turistico (circa 250 persone in tutto). Il più grande dei due incendi ha bruciato boschi e pascoli lungo la strada che collega Bosa e Alghero, mentre l’altro era nella zona di Arborea. In tutto, dice l‘Unione Sarda, sono bruciati circa 1000 ettari di bosco. Gli incendi non hanno causato feriti e non ci sono stati danni a case o altre proprietà.