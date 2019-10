Ci sono due grossi incendi boschivi in provincia di Oristano, in Sardegna

Vigili del fuoco e volontari sono al lavoro da diverse ore per contenere due incendi in Sardegna, in provincia di Oristano, che si sono estesi in fretta a causa del forte vento e del caldo degli ultimi giorni. Il primo incendio, il più grande, sta bruciando una vasta zona boschiva lungo la strada che collega Bosa e Alghero, mentre l’altro è nella zona di Arborea. I Vigili del Fuoco hanno detto che 200 persone sono state evacuate da un albergo di Bosa, e che 32 persone hanno dovuto lasciare le loro case, per precauzione. Per ora non si hanno notizie di feriti.

#23ottobre, notte di fuoco tra #Oristano e #Nuoro per incendi boschivi: ad Arborea (OR) evacuate 200 persone da una struttura turistica, altre 32 dalle proprie abitazioni; a Bosa Marina (NU), portate al sicuro 32 persone. #Vigilidelfuoco al lavoro con squadre a terra e 2 Canadair pic.twitter.com/gWYo79akye — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2019