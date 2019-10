Salisburgo-Napoli di Champions League in TV e in streaming

Salisburgo-Napoli è una delle partite del terzo turno dei gironi di Champions League in programma mercoledì. Si gioca questa sera alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Dopo la vittoria contro il Liverpool e il pareggio a Genk, il Napoli stasera gioca una sorta di scontro diretto contro il Salisburgo, considerata la terza squadra del girone che però può ambire alla qualificazione agli ottavi di finale, per quello che si è visto nei primi due turni. Si tratta di una squadra offensiva che non snatura mai il propio gioco. Il Napoli è favorito ma dovrà quindi fare molta attenzione, anche considerando il suo periodo di stagione poco brillante.

Dove vedere Salisburgo-Napoli

Salisburgo-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli

Salisburgo (4-4-2) Stankovic; Kristensen, Onguéné, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Manolas, Koulbaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik