È stata archiviata l’inchiesta per corruzione nei confronti di Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma

È stata archiviata la posizione di Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma, che era indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione al comune di Roma, quella che aveva portato anche all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito.

L’archiviazione era stata chiesta dagli stessi pubblici ministeri che non avevano trovato elementi di prova sufficienti per continuare le indagini. A darne notizia è stato lo stesso Frongia, che in seguito all’apertura delle indagini si era autosospeso, ed era rientrato in servizio solo dopo la richiesta di archiviazione.