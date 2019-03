È stata chiesta l’archiviazione dell’indagine per corruzione su Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per corruzione su Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma ed ex vice sindaco. Frongia era indagato nell’ambito della grossa inchiesta sulla corruzione al comune di Roma, quella che aveva portato anche all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito. I giornali, che hanno dato la notizia mercoledì sera citando “fonti giudiziarie” scrivono che su Frongia non sembrano essere stati trovati elementi di prova sufficienti per continuare le indagini.