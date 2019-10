Migliaia di manifestanti indipendentisti stanno bloccando l’accesso all’aeroporto di Barcellona: ci sono scontri e diversi voli sono stati cancellati

All’aeroporto El Prat di Barcellona, la principale città della Catalogna, sono in corso scontri tra manifestanti indipendentisti e polizia. Diverse migliaia di persone sono arrivate all’aeroporto a piedi percorrendo quasi 16 chilometri dal centro città, dopo che la polizia aveva sospeso i mezzi di trasporto pubblici per evitare assembramenti e proteste. Le manifestazioni erano iniziate dopo che si era saputo della condanna a diversi anni di carcere dei leader indipendentisti processati per gli eventi che nell’ottobre 2017 portarono alla dichiarazione unilaterale dell’indipendenza della Catalogna.

Molte persone sono ancora sulla strada per l’aeroporto, che è sempre più difficile da raggiungere a causa delle strade bloccate e della quantità di gente all’esterno.

Manifestantes convocados por #Tsunamidemocratic están llegando a pie al aeropuerto de El Prat, colapsando los accesos. Cada vez hay más personas concentradas y vuelos cancelados. Imágenes recogidas por los compañeros de @rne. #SentenciaProcesRTVE https://t.co/J6Yl9rCMYc pic.twitter.com/1pboMC99Dk — RTVE (@rtve) October 14, 2019

Gli scontri sono avvenuti dentro e fuori l’aeroporto, dove c’è stato anche il lancio di fumogeni da parte della polizia.

Ja foten pals. Que algú els hi porti croquetes, si us plau. pic.twitter.com/792Gb0NLSU — Gemma (@Gemmajhb) October 14, 2019

Moments d'alta tensió entre els manifestants i els mossos a l'aeroport https://t.co/2Rdt7Wzkwi pic.twitter.com/1FdtOiJB9h — ElNacional.cat (@elnacionalcat) October 14, 2019

La situación se pone tensa en El Prat pic.twitter.com/XhDquYqyN2 — Pelayo Barro (@pelayobarro) October 14, 2019

Per il momento non ci sono notizie di feriti o arrestati, ma si sono già verificati molti ritardi e una ventina di voli sono stati cancellati, soprattutto per la difficoltà dei membri degli equipaggi a raggiungere l’aeroporto.

Tripulacions arribant a peu, per carretera, a l'aeroport. pic.twitter.com/F7spxK6CHA — Biel López (@bielopez) October 14, 2019

Le proteste di oggi sono coordinate per lo più dal gruppo indipendentista Tsunami Democràtic.

Ja som milers i estem donant la volta al món. N'hem de ser més. Molts més. Per cert, l'aigua sempre troba un forat per on colar-se ;)#BeWaterMyFriend pic.twitter.com/ZYBk87BVeN — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

I gruppi e comitati indipendentisti avevano promesso azioni di protesta e sabotaggio in caso di condanna al carcere dei leader indipendentisti.