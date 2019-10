Thierry Bolloré non è più il CEO di Renault

Renault ha annunciato che durante il consiglio di amministrazione tenutosi oggi è stato deciso che Thierry Bolloré non sarà più CEO della società e che il suo posto verrà preso ad interim da Clotilde Delbos, attualmente CFO di Renault. Bolloré era stato eletto lo scorso gennaio al posto di Carlos Ghosn, ma da giorni si parlava di una sua sostituzione.

Secondo quanto scrivono i giornali francesi a volere un cambio nella dirigenza sarebbe stato soprattutto il governo francese, che detiene il 15 per cento di Renault e controlla due seggi nel consiglio d’amministrazione della società. Inoltre la rimozione di Bolloré sarebbe dovuta ai complicati rapporti con il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, e alle difficoltà nell’alleanza con Nissan, che detiene il 15 per cento di Renault senza diritto di voto, e di cui Renault detiene a sua volta il 43,4 per cento.