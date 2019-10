Nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi nelle elezioni parlamentari in Tunisia, secondo i risultati preliminari

Secondo i risultati preliminari delle elezioni parlamentari che si sono svolte domenica in Tunisia, e come previsto dagli analisti, nessun partito ha ottenuto i 109 seggi necessari per governare da solo. Il partito islamista moderato Ennahda, guidato da Rached Ghannouchi, è stato il più votato e ha ottenuto 52 seggi su 217, mentre il partito Qalb Tounes di Nabil Karoui – che un mese fa aveva ottenuto il 15,6 per cento dei voti al primo turno delle elezioni presidenziali e si era qualificato così al ballottaggio del 13 ottobre – è arrivato secondo, ottenendo 38 seggi. Il partito social democratico dell’attivista per i diritti umani Mohamed Abbou ha ottennuto 22 seggi mentre il partito islamista Karama ne ha ottenuti 21. Al partito anti-islamista di Abir Mouss sono andati invece 17 seggi. I risultati definitivi saranno diffusi il 17 novembre.