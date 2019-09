Kais Saied e Nabil Karoui andranno al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia

La commissione elettorale tunisina ha confermato che i due candidati che andranno al ballottaggio al secondo turno delle elezioni presidenziali sono Kais Saied e Nabil Karoui, che hanno rispettivamente ottenuto il 18,4 per cento e il 15,6 per cento dei voti. Finora i risultati erano ufficiosi, ora sono ufficiali. Saied è un professore di diritto costituzionale, mentre Karoui è un potente uomo d’affari arrestato a fine agosto con l’accusa di riciclaggio, frode finanziaria e corruzione. Entrambi sono considerati degli “outsider” della politica tunisina. Il ballottaggio sarà il 29 settembre.

