Conte si dice “a disposizione per concordare un incontro” con il COPASIR riguardo al suo ruolo nel caso Trump-Russia

Questa settimana è infatti emerso che Conte, negli scorsi mesi, autorizzò due incontri ritenuti molto irrituali tra i capi dei servizi segreti italiani e William Barr, il procuratore generale statunitense – più o meno l’equivalente del nostro ministro della Giustizia – inviato dal presidente Donald Trump a cercare le prove di un fantasioso complotto ai suoi danni. I critici di Conte, come l’ex segretario del PD Matteo Renzi, accusano il presidente del Consiglio di aver gestito la vicenda con poca trasparenza e gli hanno chiesto di riferire l’accaduto al COPASIR.

Intervistato dal TG3, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto di aver scritto una lettera al deputato leghista Raffaele Volpi per complimentarsi della sua nomina a presidente del COPASIR (il comitato parlamentare di controllo sui servizi di intelligence), e per dichiarare la propria disponibilità a riferire riguardo al proprio coinvolgimento nel caso Trump-Russia.

