Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del COPASIR, il Comitato parlamentare sui servizi segreti. Volpi è stato eletto con sei voti (su dieci totali), dopo che per giorni si era parlato molto di chi il centrodestra avrebbe candidato al ruolo (che per prassi spetta appunto all’opposizione). Volpi ha 59 anni, è in Parlamento da più di dieci e nel precedente governo era stato sottosegretario alla Difesa. Prima di lui il presidente del COPASIR era stato Lorenzo Guerini, che ora è ministro della Difesa.